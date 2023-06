Possibile asse di mercato Juventus-Napoli: clamorose novità

Possibile asse di mercato Juventus-Napoli, le ultime

Calciomercato – Possibile asse di mercato Juventus-Napoli con in primo piano la questione riguardante il ds Cristiano Giuntoli. Secondo i giornalisti Rai, e in particolare Claudio Paganini, ci sarebbe però anche la possibilità di vedere Chiesa in azzurro e Zanoli alla Juventus. Di seguito quanto scritto da Paganini su Twitter:

“Attenzione a questa settimana sull’asse Torino/Napoli. Tra domani e mercoledì Giuntoli si libera dal Napoli. Per Chiesa ci sono offerte dall’estero ma la pista Napoli (legata a Giuntoli) resta, tramite il suo procuratore, così come Zanoli alla Juventus”.

