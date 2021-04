Osimhen, l’agente: “Rimarrà a Napoli anche con un nuovo allenatore”

William D’Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attaccante.

L’agente di Victor Osimhen è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro dell’attaccante nigeriano. D’Avila si sofferma anche sulla squadra partenopea.

“Se Osimhen torna in massima forma nessuno riuscirà a fermarlo. Si è dovuto prima adattare ma ora sta bene con la testa ed è concentrato. La Champions League è importante sia per lui sia per l’intera squadra. Tra Osimhen e Mertens il rapporto è fantastico, ma anche tra Osimhen e Gattuso. Resterà a Napoli anche se Gattuso andrà via. Adesso il Napoli ha due partite importanti: spero che vinca.”

