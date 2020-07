Roma, Fonseca: “Under non è in condizione, per questo non è titolare”

Fonseca chiarisce la situazione di Under

Nelle ultime settimane il nome di Under, esterno offensivo della Roma, è stato accostato al Napoli. Nella conferenza prepartita, il tecnico giallorosso ,Paulo Fonseca, ha chiarito la situazione del turco e il perchè del suo scarso impiego. Ecco quanto dichiarato:

“Under non è in condizione, per questo non è titolare. Quando non si vince, si può parlare di tutto. Quello che ho visto in quasi tutte le partite è che le gare non hanno la stessa intensità come durante la stagione. E’ perfettamente normale. Ora è importante stare bene fisicamente. I giocatori si sono allenati sempre bene nel pre-campionato. Il Milan ha fatto la terza partita con gli stessi giocatori, con il tempo per recuperare. Noi abbiamo fatto la seconda partita e avevamo bisogno di cambiare.”

