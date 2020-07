Calciomercato, Napoli scatenato. Pressing su Bogà, il Sassuolo chiede 45 milioni

Napoli attivo sul mercato, Bogà nel mirino

Secondo quanto riporato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli continua il pressing sul Sassuolo per il trasferimento di Jeremie Bogà in maglia azzurra. I contatti sono continui e vanno avanti da molti mesi, ma il club emialiano non vorrebbe privarsi dell’attaccante nigeriano. Bogà è un pallino di Giuntoli, ma anche Gattuso ha espresso parere favorevole al suo arrivo. Il club azzurro mette sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni, mentre la richiesta del Sassuolo è di almeno 45. Il Napoli non intende mollare, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’affondo decisivo.

