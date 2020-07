Calciomercato, Szoboszlai sempre più vicino. Operazione da 25 milioni

Il Napoli si avvicina a Szoboszlai

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Napoli sarebbe vicino all’acquisto di Dominik Szoboszlai centrocampista del Salisburgo. L’ungherese classe 2000 ha una clausola rescissioria da 25 milioni, una spesa non impossibile per il club azzurro. Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra il Napoli e l’entourage del giocatore, con il quale si cercherà l’accordo economico. Szoboszlai prenderà il posto del partente Allan, che dovrebbe raggiungere Ancelotti all’Everton per una cifra che si aggiara intorno ai 35 milioni.

