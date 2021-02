Arrivare alla vittoria, con tutti contro – Gattuso insegue i suoi obiettivi

Il Corriere dello Sport, 6 in pagella per Gattuso: “Il suo Napoli brutto da vedere, ma arriva alla vittoria”.

Dopo le tante critiche degli ultimi giorni arriva la vittoria anche contro il Parma. Il Napoli di Gattuso così altalenante è ancora in lotta per il quarto posto, nulla è perduto.

L’attacco in profondità è ancora da sistemare, ma con il rientro di Osimhen sembrerebbe essere tutto più semplice e la squadra potrà solo che crescere.

“La vittoria aiuta a reggere lo stress che genera il gioco”, è ciò che l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull’animata prova da 6 in pagella di mister Gattuso. “È brutto da vedere il suo Napoli, ma servivano i tre punti e sono arrivati. Il carattere non l’aiuta in questo periodo: troppe polemiche”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 31 gennaio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

Llorente: “A Napoli mi è mancata continuità, non ho potuto dare il meglio mi dispiace”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Papa istituisce la “Giornata mondiale dei nonni”