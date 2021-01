Llorente: “A Napoli mi è mancata continuità, non ho potuto dare il meglio mi dispiace”

Llorente parla dell’arrivo all’Udinese e del Napoli

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, attualmente in forza all’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo l’esordio e la vittoria in Spezia-Udinese:

Llorente:

“Mi avevano parlato molto bene di questa società, con una organizzazione impressionante. Sono rimasto sorpreso, questo è un top club in questo senso. A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto”.

