Mertens ancora KO per la caviglia: i possibili tempi di recupero

Mertens ancora KO per la caviglia, ecco quanto potrebbe restare fermo

Notizie Napoli calcio. IMertens è ancora KO per l’infortunio alla caviglia, la situazione preoccupa l’ambiente azzurro. Il centravanti soffre ancora per la caviglia ed è tornato a curarsi in Belgio: ecco quando potrebbe tornare a disposizione del tecnico Gattuso secondo Il Mattino.

Infortunio Mertens, i possibili tempi di recupero

Mertens torna ad avere dei dolori alla caviglia e decide di ritornare a curarsi ad Anversa, alla clinica Move to Cure dove ha già fatto la prima riabilitazione, non proprio con risultati esaltanti. Resterà almeno una settimana. Nella migliore delle ipotesi sarà disponibile per la semifinale di ritorno a Bergamo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Parma, le probabili formazioni. Conferma per Elmas, Petagna torna tirolare

Chiariello, ancora contro Gattuso: “Si dimetta! Il Napoli richiami anche De Nicola”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Regno Unito aderirà all’accordo di libero scambio transpacifico