Chiariello, ancora contro Gattuso: “Si dimetta! Il Napoli richiami anche De Nicola”

Chiariello, nuovo attacco a Gattuso

Umberto Chiariello, giornalista, attraverso i suoi canali social si è lasciato andare ad un lungo sfogo dove ha parlato di nuovo delle dimissioni di Gattuso. Ecco quanto riportato:

“La mia posizione è chiara: per me va rifondato tutto il settore tecnico del Napoli (salvando Mantovani e Micheli) e vanno richiamati il Team Manager De Matteis, il dottor Alfonso De Nicola, il preparatore dei portieri Luciano Tarallo, tutti bravi professionisti che amano il Napoli. Ho chiesto le dimissioni di Rino perché il 22-11 post-Milan le dimissioni le ha minacciate lui. Allora la domanda è: perché non adesso che è uscito fuori definitivamente dalla lotta scudetto con una squadra allo sbando? E di mancanza di veleno parlava un anno fa esatto. Coerenza.”

