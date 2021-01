Napoli-Parma, le probabili formazioni. Conferma per Elmas, Petagna torna tirolare

Napoli-Parma, le probabili formazioni

Il Napoli nella sfida di oggi alle ore 18:00 al Maradona, deve riprendere il cammino in campionato verso la zona Champions dopo la sconfitta di Verona. Gattuso non dovrebbe fare molti cambi rispetto alla partita di giovedì contro lo Spezia, confermando gran parte di coloro scesi in campo in coppa. In porta conferma per Ospina, che difenderà nuovamente i pali della porta azzurra. In difesa torna Di Lorenzo a destra con Mario Rui confermato a sinistra, mentre la coppia centrale sarà formata nuovamente da Koulibaly e Manolas. A centrocampo conferma per Elmas che affiancherà Demme e Zielinski. In attacco torna Petagna titolare, con Lozano a destra e Insigne a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne

