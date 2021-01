DISTINTA -Cagliari-Ascoli (Primav. 1): stavolta i SARDI fanno CINQUINA!

Distinta – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si è giocata nella giornata di ieri alle ore 11:00 la gara tra Cagliari e Ascoli valida per la giornata nr. 8 del Campionato Primavera 1. I padroni di casa rossoblù hanno vinto 5-0 e si proclamano in “piena forma” dopo la bella vittoria ottenuta la settimana precedente sul campo dell’Atalanta.

I sardi di mister Agostini vanno subito in gol al3′ con Tramoni, poi il solito bomber implacabile Contini raddoppia poco dopo. Nella ripresa ancora Contini su rigore al 72′ realizza il tris, infine il nuovo acquisto Kouda subentra al minuto 81 e nel finale segna due reti in pochi minuti fissando il punteggio sul definitivo 5-0 per i rossoblù.

In classifica il Cagliari sale a 7 punti mentre i bianconeri di mister Abascal restano a 0.

Prossimo turno Torino-Cagliari e Ascoli-Sassuolo.

