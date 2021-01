Adl-Gattuso, rapporto ormai compromesso. Oggi partita decisiva

Rapporto tra Gattuso e Adl ormai compromesso

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ormai compresso con i due che sarebbero ai minimi storici. Ecco quanto riportato dalla rose a oggi in edicola:

“Il Napoli ha bisogno dei tre punti, contro il Parma, non ci sono alternative. Diversamente, la questione si comprometterà maledettamente e la tensione continuerà a crescere, prospettando scenari che al momento non sono prevedibili. E’ nervoso, l’allenatore, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate nel post Spezia. Sa bene che il risultato di questa sera potrà essere indicativo dell’immediato futuro. Responsabilmente, De Laurentiis ha ascoltato l’analisi del tecnico e non l’ha voluta commentare. Il rapporto tra i due è, ormai, ai minimi termini, ma il club non vuole creare condizioni avverse per non compromettere il rilancio della squadra”.

