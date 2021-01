Napoli, per Gattuso decisiva la sfida contro il Parma. Su di lui l’ombra di Benitez

Napoli, per Gattuso la sfida contro il Parma può essere decisiva

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la partita di oggi contro il Parma potrebbe essere decisiva per Gattuso per la sua permanenza sulla panchina azzurra. Il tecnico è da qualche settimana sotto osservazione, a causa di alcuni risultati che non sono piaciuti alla dirigenza del club e di conseguenza è stato messo in discussione. Su Gattuso aleggia l’ombra di Benitez, che nei giorni scorsi è stato contattato da De Luentiis. Lo stesso presidente sarà presente oggi allo stadio.

