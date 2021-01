BISCEGLIE-MONOPOLI- (Test-Match U15-17): doppio successo per i biancoverdi

BISCEGLIE-MONOPOLI – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si sono giocate ieri pomeriggio le due gare amichevoli (test match) tra Bisceglie e Monopoli valide per le categorie Under 15 e Under 17 Serie C.

La prima sfida si è giocata alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo “Di Liddo” di Bisceglie.

I classe 2006 del Monopoli guidati da mister Pirrelli si sono imposti con il risultato di 1-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa è andato a segno Tatullo.

Tre ore più tardi, sullo stesso terreno di gioco, si sono affrontati i classe 2004. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 0-2 firmato da Vallarelli e Sassanelli.

Nella ripresa il Bisceglie di mister La Rosa trova subito il gol che accorcia le distanze su rigore con Michele Rizzi, ma nei minuti successivi il Monopoli va a segno in altre due occasioni con Tataru e Morella portandosi sull’1-4. Ancora Rizzi, tra i migliori del Bisceglie, va ancora a segno, questa volta su calcio di punizione.

Nel finale però, il Monopoli porta a sei le sue reti, grazie ai gol messi a segno da Silvestri e Sorgente.

La doppia amichevole termina con due vittorie del Monopoli, ma a parte il risultato, sono stati ottimi test che hanno dato buone indicazioni ai rispettivi mister.

Condividi: