Napoli-Parma, le probabili formazioni: Gattuso, sciolti i dubbi su Elmas e Bakayoko

Notizie Napoli calcio. Napoli-Parma, le probabili formazioni per la sfida di questa sera alle 18.00 al Maradona. Il Napoli affronterà in casa il Parma per la prima gara del girone di ritorno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, mister Gattuso avrebbe pochi dubbi di formazione contro i ducali:

Gattuso non cambia molto rispetto alla netta vittoria con lo Spezia in Coppa Italia e – un po’ a sorpresa – conferma Elmas a centrocampo tenendo fuori anche oggi Bakayoko. E in attacco Petagna ha recuperato e quindi sarà la punta di questo tridente completato da Lozano e da Insigne. Osimhen, mister 80 milioni, freme in panchina: nonostante la prova opaca anche nello spezzone di giovedì, i test dicono che sta recuperando molto rapidamente.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas, Zielinski; Lozano, Insigne, Petagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Gervinho, Cornelius.

