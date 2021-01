DISTINTA -(UNDER 16 Test-Match): la PAGANESE esulta e il Napoli va KO

Paganese -Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si è giocata quest’oggi alle ore 13:00 la gara (TEST-MATCH) amichevole tra Paganese e Napoli valida per la categoria Under 16.

Allo stadio “Piccolo” di Cercola la Paganese U16 del tecnico Salvatore Tarantino (per l’occasione sceso in campo con un nuovo 4-2-3-1) ha battuto, un pò a sorpresa, i pari età del Napoli allenati dal tecnico Bevilacqua.

Il primo tempo è terminato 1-0 per gli azzurrostellati grazie alla rete realizzata al 13′ da Musto che, a seguito di una sua incursione in area, batte il n.1 del Napoli. Poco prima della rete azzurrostellata da segnalare un palo su punizione colpito dalla stessa Paganese con Baratto.

Il Napoli ad inizio ripresa è pervenuto al pareggio con Lorenzo Russo che di testa infila il n.1 avversario, ma la squadra di mister Tarantino, con grande coraggio e determinazione, trova al 25′ il gol-vittoria su azione costruita dai due neoentrati classe 2005 Labbra e D’Aniello.

Infatti, Labbra lancia D’Aniello che viene atterrato in area, per l’arbitro è calcio di rigore, si incarica della battuta il n. 10 Perlingieri bravo a non fallire l’appuntamento con il 2-1 azzurrostellato!

I partenopei nel finale tentano di riacciuffare il pari, ma al triplice fischio esulta la Paganese Under 16 per una…”vittoria storica” (seppur in amichevole) ottenuta contro il più quotato Napoli!

