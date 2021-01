Alvino annuncia: “De Laurentiis ha raggiunto il Napoli in albergo: poi insieme al Maradona”

Carlo Alvino annuncia che il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto il Napoli in ritiro! Il presidente al fianco di Gattuso e alla squadra in vista di Napoli-Parma

Napoli – Carlo Alvino di Tv Luna annuncia che De Laurentiis ha raggiunto Gennaro Gattuso e la squadra all’albergo in vista della partita contro il Parma di Serie A. Il presidente del Napoli è vicino a staff e squadra. Gesto importante a poche ora del match.

Napoli, De Laurentiis in ritiro con Gattuso e squadra

Ecco quanto rivelato da Carlo Alvino:

“De Laurentiis vicino a Gattuso e alla squadra. Una domenica in ritiro con gli azzurri per ADL che a mezzogiorno si è presentato nell’albergo che ospita il Napoli in attesa del match con il Parma. Il presidente raggiungerà poi il Maradona con tutta la comitiva. Registrato in ritiro un clima assolutamente sereno e la giusta concentrazione in vista della gara con i ducali”.

