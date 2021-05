Atletico molla Fabian: “Non siamo interessati”. L’entourage chiede ingaggio di Mertens

Tuttosport riporta le parole del ds dell’Atletico Madrid, Andrea Berta: “Non siamo interessati a Fabian”.

Al momento parrebbe che per Fabian Ruiz non ci siano offerte concrete, ma il suo entourage ha una richiesta ben precisa.

Il Napoli ha proposto al giocatore un rinnovo di contratto da 3 milioni di euro più bonus, ma il suo entourage sarebbe disposto al rinnovo con il medesimo ingaggio di Mertens, ovvero 4,5 milioni di euro. Non sarà accontentato e difficilmente cambieranno strada, nonostante al momento non ci siano offerte per lui.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli

Calciomercato, la prima richiesta di Spalletti è D’Ambrosio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spaccio ed estorsioni, arrestati 2 fratelli famiglia Spada