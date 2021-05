Spalletti pensa a Pizarro per il suo staff, ma i problemi familiari l’ostacolano

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport focalizza sul lavoro di Luciano Spalletti e sulle sue richieste per definire al meglio e velocemente lo staff che lo seguirà durante la sua esperienza napoletana.

Luciano Spalletti per il suo staff ha fatto un nome ben preciso, in quanto in passato abbia già avuto collaborazioni con quest’ultimo.

Nei pensieri del tecnico toscano è balenata l’idea di coinvolgere nella sua esperienza David Pizarro, sua mente in campo, prima con l’Udinese e poi con la Roma. Il sudamericano – che vive fra Cile e Roma – ha già avuto modo di parlarne con il suo mentore, ma per problemi familiari potrebbe non dare la sua disponibilità.

