Psg punta ad Hakimi e la società prova a vendere pezzi minori per salvare Lautaro

Il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione societaria e finanziaria dell’Inter: Zhang è costretto a cedere alcuni big.

La festa scudetto per i nerazzurri è durata il tempo dell’innalzamento della coppa, poiché i problemi finanziari hanno preso il sopravvento.

Con molta probabilità la società sarà costretta a liberarsi di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Per il marocchino sembrerebbero essere arrivate delle proposte concrete, soprattutto dal Psg che offre 60 milioni per averlo. Steven Zhang dal canto suo è costretto ad una chiusura del mercato con un attivo tra i 90 e i 100 milioni. E con molta probabilità non basterà sacrificare solamente Hakimi per raggiungere l’obiettivo di bilancio che la società Suning si è posta. Potrebbe rendersi necessaria anche la separazione da un altro gioiello, Lautaro Martinez, ma prima si proveranno a vendere i pezzi meno pregiati.

