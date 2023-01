Roma, spunta uno striscione contro Zaniolo (FOTO)

A Roma è stato esposto uno striscione contro l’attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo in seguito alle recenti vicende accadute.

I rapporti tra Nicolò Zaniolo e la Roma non sarebbero attualmente dei migliori; durante la notte i tifosi giallorossi avrebbero esposto uno striscione nei confronti dell’attaccante. Nicolò Zaniolo avrebbe di recente rifiutato la convocazione contro lo Spezia. Non solo: nella conferenza di ieri pomeriggio il tecnico José Mourinho ha dichiarato che il giocatore attualmente non fa parte del progetto giallorosso ed avrebbe chiesto più volte di andar via. Si è poi parlato di un interesse del Milan nei suoi riguardi, ma successivamente il club avrebbe fatto un passo indietro. Infine, l’interesse sarebbe arrivato anche dalla Premier League, in particolare dal Bournemouth: offerta che però Zaniolo avrebbe respinto.

Lo striscione contro il giocatore classe 1999 è stato esposto sul ponte di Via degli Annibaliani:

Fonte foto: Instagram, @nicolozaniolo

