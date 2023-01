Napoli-Roma, Spalletti punta su Osimhen: c’è un dato incredibile

La Gazzetta dello Sport riporta un dato sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che sarà di sicuro in campo contro la Roma.

Il Napoli può ormai contare in maniera sicura sull’attaccante Victor Osimhen. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un dato incredibile che riguarda proprio il giocatore nigeriano.

“Sembra quasi una strategia quella di Spalletti, di non parlare del suo cannoniere. Mou punta tutto su Dybala, mentre il Napoli ha molte più soluzioni per andare in gol, come dimostrano i numeri. Ma non c’è dubbio che Kvara insieme a Osimhen compongano una delle coppie più spettacolari nel panorama europeo. All’andata proprio il nigeriano lasciò a bocca aperta un entusiasta Spalletti, segnando un gol straordinario che decise la sfida. Ora i 50 mila del Maradona attendono il bis contro la Roma. Anche perché dopo l’infortunio in campionato Osimhen ha segnato in casa 7 gol in 5 gare, spingendo sempre alla vittoria gli azzurri. Spalletti ci spera e non fa proclami.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

