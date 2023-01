Carnevale: “Osimhen parte se fa 30 gol, al Napoli consiglio Beto”

Il consiglio di Carnevale per l’attacco del Napoli

Il rendimento di Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A, sta attraendo l’attenzione dei più grandi top club d’Europa. Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex attaccante del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” del possibile addio del nigeriano in estate.

Queste le sue parole:

“Se dovesse andar via Osimhen io consiglio il nostro Beto. Sono certo che Osimhen andrà via, come chiunque arrivi a fare 30 gol a fine campionato. E in quel caso la mia scelta per sostituirlo sarebbe Beto“.

