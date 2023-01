Gasperini: “Napoli straordinario, abbiamo più certezze rispetto all’inizio”

Le parole di Gasperini in vista della gara contro la Sampdoria

Atalanta-Sampdoria si giocherà domani a Bergamo, ore 20.45. Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara, menzionando anche il Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“La classifica, tolto naturalmente il Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario, è equilibrata. Si fa in fretta a cambiare gli umori, basta una serie di risultati positivi. Penso che, rispetto all’inizio, abbiamo qualche certezza in più. Puntiamo su questo.

Sampdoria? Non c’è il rischio di sottovalutare l’avversario, rispettiamo sempre chi affrontiamo. In passato, anche quando abbiamo perso, non abbiamo mai sottovalutato nessuno.

Lookman ha dimostrato subito di avere esperienza, ha avuto una crescita importante in società dove conoscono calcio. Lui era al Lipsia, poi ha giocato in Inghilterra. Mi sono accorto subito che aveva le caratteristiche giuste per quello che cercavamo noi da tempo. Siamo contenti di averlo con noi”.

