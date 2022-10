Juan Jesus: “Siamo una famiglia, chiunque entra dà il 100%. Pronti per il Sassuolo”

Juan Jesus, l’Intervista a Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Di seguito le sue parole:

“Esultanza al gol di Ostigard? Si siamo una famiglia, conta la squadra prima di tutto. Chiunque entra lo fa bene ed anche con i Rangers lo abbiamo dimostrato, non sentiamo la mancanza di nessuno perchè chiunque entra fa bene e si fa trovare pronto.

In Champions quando è uscito il girone tutti dicevano che era difficile. Abbiamo dimostrato in campo la nostra forza, senza pensare alle chiacchiere che si facevano fuori o a chi non credeva in noi. Andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita, vogliamo arrivare primi nel girone perchè poi avremmo la seconda partita in casa che è fondamentale con il nostro pubblico.

Questo Napoli non saprei se è la più forte in cui ho giocato, perchè un anno alla Roma avevamo una rosa fortissima con tanti campioni e fu un peccato non vincere. Qui ci sono tanti giovani che stanno dimostrando di essere forti, sono anni diversi ma entrambe squadre forti.

Su Kim: “E’ un giocatore potentissimo, forte di testa e tecnicamente ci sta stupendo. In pochi lo conoscevano, bravo Giuntoli a prenderlo”.

Su Roma-Napoli: “Vincere gli scontri diretti in un campionato così contano mezzo punto in più, perchè sono gare che fanno la differenza. E’ stata una partita un po’ sporca ma siamo stati bravi a portarla a casa”.

Su Napoli-Sassuolo: “Siamo sempre pronti, facciamo il nostro lavoro per bene anche se ci sono tante partite ravvicinate. Oggi abbiamo fatto un buon allenamento e domani faremo del nostro meglio”.

Sul gruppo: “E’ un grande gruppo, ma se siamo in Champions League lo dobbiamo anche al gruppo dell’anno scorso. C’è ancora tanta strada da fare, bisogna finire bene prima della sosta. Tutti i ragazzi vogliono dare il 100% per il Napoli.

Oggi non conta avere una certa età per l’esperienza, nel calcio si cresce molto prima anche per gestire la propria famiglia. La personalità ed il carattere non mancano a questi ragazzi, perchè tutti loro hanno una storia”.

Sulle prossime partite: “Pensiamo di partita in partita, vogliamo i tre punti perchè poi a Bergamo sarà una partita difficilissima perchè loro giocano un gran calcio. Ora però si pensa solo al Sassuolo”.

Su Anguissa: “Sta bene ed è pronto”.

Sul Mondiale: “Brasile? Ho grande aspettative, è una delle Nazionali più forti. Ambisce minimo ad una semifinale, spero possa vincere e portare la coppa a casa.”

