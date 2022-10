Report allenamento Napoli: Rrahmani terapie e palestra, Sirigu parte del lavoro in gruppo

Napoli, il report dell’allenamento odierno dal Traning Center

Notizie Napoli – Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 15 per la 12esima giornata di Serie A.

Report allenamento Napoli:

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive.

Sirigu ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Rrahmani ha fatto terapie e palestra.

