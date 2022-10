Grassani: “Allan fu il capo dell’ammutinamento, offese Edo De Laurentiis”

L’avv. Grassani spiega cosa succede con Allan

L’avv. Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc dove ha commentato i recenti sviluppi in merito al caso dell’ammutinamento nel dopo Napoli-Salisburgo. Ecco quanto dichiarato:

“C’è quella frase, veramente volgare e grave, che disprezza la società: “devi dire a tuo padre che i 100 mila euro ve li potete mettere a quel posto. Non perderemo un giorno per agire, il calciatore ha fatto sapere che quella cifra difficilmente la vorrà pagare. Siamo pronti a partire per Dubai e se ci sarà qualcosa da pignorare non ci fermeremo, perché atteggiamenti come questi vanno perseguiti altrimenti questi personaggi non capiranno mai cosa sia il rispetto e il riconoscimento di chi ti ha dato tanto. La società si attiverà per pignorare tutto ciò che è riconducibile ad Allan”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

