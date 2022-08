SSC Napoli, ancora terapie per Demme: il report dell’allenamento

Durante l’allenamento odierno della SSC Napoli il centrocampista Diego Demme ha continuato con le terapie.

Il centrocampista del Napoli Diego Demme continua con le terapie per recuperare dall’infortunio subito qualche giorno fa. Attualmente il Napoli è scesa in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per disputare la sfida amichevole contro la Juve Stabia, ma questa mattina la squadra ha anche effettuato la quotidiana seduta di allenamento in attesa del big match contro la Fiorentina. Se Diego Demme ha svolto soltanto la seduta di terapie con l’obiettivo di recuperare dal suo infortunio il prima possibile, il resto del Napoli ha lavorato su attivazione, lavoro tattico e calci piazzati.

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domenica alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente lavoro tattico ed esercitazione sui calci piazzati. Chiusura con lavoro di forza suddiviso per gruppi. Terapie per Demme.”

