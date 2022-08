Napoli-Juve Stabia, Zanoli all’intervallo: “Stiamo dando il massimo”

Alessandro Zanoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante l’intervallo della sfida amichevole tra Napoli e Juve Stabia.

Alessandro Zanoli è intervenuto durante l’intervallo di Napoli-Juve Stabia, la sfida amichevole che si sta disputando in questo momento allo Stadio Diego Armando Maradona. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giovane difensore ha fatto un breve focus sulla gara in questione, ma ha anche messo in chiaro l’obiettivo del Napoli: la squadra di Luciano Spalletti vuole arrivare ad una condizione ottimale alla sfida contro la Fiorentina, in programma la prossima domenica.

Di seguito le parole di Alessandro Zanoli durante l’amichevole tra Napoli e Juve Stabia:

“Siamo un po’ in calo dal punto di vista fisico, questa mattina abbiamo effettuato il nostro allenamento. Stiamo però dando il massimo in campo per arrivare preparati al meglio alla sfida contro la Fiorentina. Abbiamo avuto modo di cambiare modulo e di provare anche con i ragazzi nuovi. Stiamo giocando bene.”

