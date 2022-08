Sampdoria su Ounas, l’attaccante non convinto del trasferimento

La Sampdoria sarebbe interessata all’attaccante del Napoli Adam Ounas che però non sarebbe convinto del trasferimento.

La Sampdoria di Marco Giampaolo sarebbe interessata all’attaccante del Napoli Adam Ounas. Durante la sessione estiva di calciomercato il club di Aurelio De Laurentiis non è di certo rimasta a guardare, al contrario si è reso protagonista di acquisti non indifferenti. D Khvicha Kvaratskhelia a Giovanni Simeone, passando per Giacomo Raspadori e Kim Min-Jae. Ovviamente non si tratta degli unici acquisti, inoltre ci sarebbero trattative ancora in ballo, come quella che ha come protagonista il portiere del Paris Saint-Germain Keylor Navas.

Il club lavora però anche sulle cessioni. Oltre a quella più discussa che riguarda Fabian Ruiz ci sarebbe anche quella relativa ad Adam Ounas, che sarebbe nel mirino della Sampdoria. Tuttavia, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccate azzurro non sarebbe convinto del trasferimento.

“In uscita si parla con la Sampdoria per Ounas che non è convinto del trasferimento, nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’entourage di Demme, che dovrebbe restare al Napoli.”

