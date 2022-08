Napoli-Juve Stabia, gli azzurri vincono per 3-0

Gli azzurri battono la Juve Stabia durante la sfida amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona: il risultato finale è 3-0.

La sfida amichevole tra Napoli e Juve Stabia è terminata da qualche minuto: sono stati gli azzurri ad avere la meglio sugli avversari, vincendo per 3-0. Gli autori delle reti sono stati Tanguy Ndombele, Giuseppe Ambrosino ed Alessio Zerbin. Dopo il primo tempo terminato a porte inviolate il Napoli passa in vantaggio quasi subito dopo l’inizio della ripresa. Per la precisione al minuto 57 il destro di Ndomele spiazza il portiere avversario.

I due gol successivi avvengono alle battute finali. Giuseppe Ambrosino raddoppia al minuto 81, mentre Alessio Zerbin chiude definitivamente i conti al 90°. Il Napoli fa gioire dunque i tifosi presenti al Maradona e mette subito nel mirino la prossima gara in campionato contro la Fiorentina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli- Juve Stabia, Zanoli all’intervallo: “Stiamo dando il massimo”

SSC Napoli, ancora terapie per Demme: il report dell’allenamento

Insigne, parla l’ex allenatore: “Non facciamo paragoni con Kvaratskhelia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB