Spalletti dopo Napoli-Juve Stabia: “C’è voglia di fare e dare tutto”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida amichevole tra il Napoli e la Juve Stabia.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli subito dopo la gara amichevole contro la Juve Stabia. L’allenatore si dice soddisfatto del match disputato e dei propri giocatori. Spalletti spende anche qualche parola per i tifosi presenti allo Stadio e per alcuni azzurri in particolare.

“L’atmosfera allo stadio era bella, la presenza dei tifosi oggi sottolinea il loro amore per questi colori. Noi dobbiamo ricambiare e ripagare l’amore che ci trasmettono La Juve Stabia ha giocato bene, ha reso difficile la partita e questo è merito di Colucci che sa fare il suo lavoro. Alcuni non erano in condizione ed oggi si è visto.”

Su Raspadori e Simeone afferma:

“Raspadori ha dimostrato tutta la rapidità che lo contraddistingue, anche il Cholito che ha dimostrato tutta la sua forza. Tireremo fuori i dati e poi ci lavoreremo.”

Qualche dichiarazione anche in merito a Ndombele:

“Ha dimostrato le sue qualità con quel gol. Abbiamo perso a volte le misure, dobbiamo lavorare insieme per avere una maggiore intesa in alcune situazioni. A volte abbiamo avuto bisogno di correre all’indietro e per questo dobbiamo lavorare. C’è voglia di fare il massimo e di dare tutto quello che abbiamo dentro. La Fiorentina è ostica e lo ha già dimostrato l’anno scorso.”

