Fedele: “Mercato Napoli su terze e quarte scelte: Natan e Garcia non prime opzioni”

Enrico Fedele, ha espresso il suo punto di vista sul momento del Napoli e le scelte di mercato, negli studi di OttoChannel per la trasmissione ‘La Domenica Azzurra’. Di seguito le sue parole.

“Bisogna subito reagire dopo il passo falso con la Lazio, bisogna vincere le tre gare in trasferta tra campionato e Champions.

Natan? Bisognava prendere un difensore forte, pronto, uno tra i migliori al mondo in quel ruolo se perdi Kim. Io ho la sensazione che quest’anno il Napoli sia andato sempre sulle terze e quarte scelte. È accaduto col difensore, così come anche per Garcia che non era la prima opzione”.

