Venerato: “Ancora nulla sul rinnovo di Insigne, prezzo fissato per Ruiz e Koulibaly”

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato delle novità sul mercato del Napoli, tra cui il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il giornalista della RAI Ciro Venerato è stato protagonista di un’intervista durante la trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. Venerato si è soffermato su vari giocatori azzurri: è stato inevitabile non parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne, ma si è soffermato anche su coloro che probabilmente lasceranno il club.

“Mi sono soffermato tutto il fine settimana sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Fino alla fine della stagione non ci saranno offerte: in primo luogo si aspetta il parere dell’allenatore che verrà. Poi Insigne preferisce giocare in una determinata zona del campo: non fu felice quando Sarri partì, né quando Ancelotti gli assegnò un nuovo ruolo. Con Gattuso sta facendo bene, perciò il suo addio non è un vantaggio per il rinnovo. C’è anche il motivo economico: se il Napoli non andrà in Champions gli introiti caleranno del 30%. Fino ad ora non c’è nessuna offerta, ho la conferma sia dal Napoli sia dal suo entourage.

Fabian Ruiz piace a Simeone, ma anche al Real e al Barcellona. Il Napoli lo ha valutato circa 60 milioni. Lo stesso discorso vale per Koulibaly: 60 milioni chiesti anche per lui. Queste probabili cessioni non sono però legate al discorso Champions League.”

