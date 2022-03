Sconcerti: “Napoli più completo, ma significa poco in uno scontro diretto”

TMW Radio – Mario Sconcerti: “Non so dare un pronostico, ma credo che il Napoli sia un po’ più completo”.

Mario Sconcerti, in diretta a Maracanà, si è soffermato sul big match tra Napoli-Milan:

Napoli-Milan dove si deciderà?

“Non so dare un pronostico, credo sia un po’ più completo il Napoli ma significa poco in uno scontro diretto. Al Napoli basterebbe rifare i punti fatti lo scorso anno nel finale per vincere anche lo Scudetto”.

