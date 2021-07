Napoli, rinnovo Insigne: spunta un indizio social che può significare molto

Prove tecniche di disgelo tra il Napoli ed il suo Capitano

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto a scadenza a giugno 2022 e il suo rinnovo è una delle questioni che più premono in casa azzurra. La distanza tra le parti sembra importante ma secondo il quotidiano c’è un indizio social che potrebbe significare un riavvicinamento tra il 24 e la società.

Questo è quanto si legge:

“Vuoi vedere che quel “tir a gir”, diventato tormentone e hashtag social, diventa la chiave per risolvere il caso Insigne? Che quel tipo di conclusione del capitano del Napoli sia un marchio di fabbrica lo ha sancito soprattutto lo splendido gol segnato contro il Belgio, decisivo per entrare in semifinale. Un gol bellissimo, alla fine di un’azione personale rapida e tatticamente perfetta del “10” azzurro.

Talmente straordinario che la Uefa lo ha inserito fra i 10 migliori della stagione europea, fra i quali votare il più bello. E così dall’account della Nazionale italiana è partito l’invito ai tifosi italiani a votare quello splendido gol, per sostenere l’unico italiano presente nella Top Ten. Quel post è stato ricinguettato ieri mattina dal Napoli, a sostegno del capitano. Un piccolo gesto che potrebbe anche essere ottimisticamente interpretato come segno di disgelo fra il club e il suo capitano”.

