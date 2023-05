Festa Scudetto Napoli, si attende la conferma del 4 giugno

Ormai è quasi certo: la Festa Scudetto del Napoli dovrebbe aver luogo domenica 4 giugno dopo la gara contro la Sampdoria.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime sulla Festa Scudetto del Napoli. Non è ancora giunta l’ufficialità circa la data precisa dell’evento, ma stando a quanto si legge sul quotidiano quest’ultima sembrerebbe ormai certa. La Festa Scudetto si terrà dopo la sfida contro la Sampdoria, l’ultima di questa stagione di campionato. Probabilmente il match sarà in programma il prossimo 4 giugno. Spuntano indiscrezioni anche sull’orario, cioè la fascia pomeridiana.

Di seguito quanto riportato:

“Napoli-Sampdoria chiuderà la fantastica e trionfale stagione degli azzurri che dopo 33 anni hanno riportato lo Scudetto nel capoluogo partenopeo. La partita dovrebbe svolgersi domenica 4 giugno in orario pomeridiano per favorire la visione dell’evento in più parti del mondo.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2023 a cura di Artemis