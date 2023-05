Napoli, De Laurentiis: “Ritiro a Dimaro per altri 3 anni, oltre quello di quest’anno”

Napoli, De Laurentiis annuncia l’accordo per il ritiro a Dimaro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione per il prossimo ritiro degli azzurri a Dimaro, ha annunciato un nuovo accordo per svolgere la preparazione di inizio stagione in Trentino. Ecco quanto dichiarato:

“Ve lo dico in maniera chiara, perché delle volte sui giornali leggo cose non esatte: noi avevamo terminato il nostro contratto e abbiamo raggiunto un accordo che lega la nostra amicizia, che va avanti da 13 anni, oltre a questo ritiro che sta per iniziare poi per i successivi 3 anni”.

Fonte foto immagine in evidenza: account ufficiale Twitter Ssc Napoli

