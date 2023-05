Dalla Turchia sicuri, il Napoli sta chiudendo per Arda Guler del Fenerbache

In Turchia sicuri, chiusura vicina tra il Napoli e Il Fenerbache per Arda Guler

Il Napoli sarebbe molto vicino all’acquisto del talentuoso centrocampista Arda Guler, classe 2005 di proprietà del Fnerbache. Secondo quanto riportato dal portale Gazeteyaziyor, i due club sarebbero vicini all’accordo per il trasferimento sulla base di 50 milioni. I club starebbero lavorando da tempo a questa trattativa, tanto che oggi mancherebbero solo alcuni dettagli da limare per l’arrivo di Guler in maglia azzurra. Il talento turco si è messo in luce questa stagione dove ha collezione 31 presenze e 6 gol, ai quali vanno aggiunti 5 assist.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

