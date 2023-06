Sky Sport – L’annuncio: “Dzeko, addio all’Inter. Il Fenerbahce annuncia il suo arrivo”.

Il canale tv ha annunciato l’addio definitivo di Edin Dzeko all’Inter. Il 37enne è pronto per una nuova avventura al Fenerbahce: “Dopo otto anni in Italia, Edin Dzeko ripartirà dalla Turchia. In scadenza di contratto con l’Inter, il 37enne attaccante bosniaco giocherà dalla prossima stagione nel Fenerbahce. Lo ho annunciato il club di Istanbul sui propri canali: “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Poi sarà presentato al pubblico”.

Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

Fonte foto: Flickr.com

