Corriere dello Sport – Lozano in scadenza, è pronto a salutare il Napoli: ecco dove andrà.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul contratto di Hirving Lozano. Il messicano è in scadenza nel 2024, e potrebbe definitivamente lasciare Napoli in questa sessione di mercato estiva: “Lozano ha «aperto» alla Premier, che gli piace e il West Ham l’ha saputo e ci sta pensando con l’Aston Villa, però ha scoperto che per adesso gli estimatori sono in Ligue 1, ad esempio il Lione. Ma questi sono discorsi che verranno affrontati più in là, perché il mercato ha i suoi tempi anche lunghi e non è ancora realmente cominciato”.

