Napoli-Sassuolo: sufficienza per Rapuano, manca un rigore per gli azzurri

Il Corriere dello Sport giudica sufficiente l’operato di Antonio Rapuano

Direzione di gara sufficiente per Antonio Rapuano in Napoli-Sassuolo. Secondo il quotidiano il direttore di gara ha adottato una linea coerente anche se non perfetta: sull’espulsione di Laurienté fa discutere il primo giallo, giudicato severo. Manca inoltre un calcio di rigore netto in favore dei partenopei per fallo di mano di Rogerio.

Fonte foto: aia-figc.it

