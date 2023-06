Napoli, per il centrocampo si seguono Koopmeiners e Samardzic in caso di addio di Zielinski

Napoli, Koopmeiners o Samardzic per sostituire Zielinski

Il Napoli e Zielinski potrebbero dirsi addio nella prossima finestra di calciomercato, il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza un accordo per il rinnovo probabile ci sia l’addio. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per sostituire il polacco il club azzurro segue Koopmeiners e Samardzic. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Napoli stravede per Teun Koopmeiners (25), che per l’Atalanta ha un prezzo per nulla agevole: ma le trattative son fatte per limare gli spigoli oppure per pensare ad altro, magari a Lazar Samardzic (21) dell’Udinese, un alter ego di Zielinski, una controfigura. È così che lo considerano, sì. Però dipende da Piotr…”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

