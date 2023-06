Sky Sport – Di Marzio: “Appuntamento ADL-Ag. Osimhen a fine settimana: incontro decisivo”.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro in azzurro di Victor Osimhen. Questo è quanto dichiarato a ‘Calciomercato l’originale’: “Ci sarà presto un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda. Sarà un incontro molto importante, forse decisivo, per il futuro dell’attaccante: per capire quale sarà l’eventuale cifra d’uscita, o se ci sono le condizioni per rinnovare il contratto. Contatto tra i due telefonico, si sono dati l’appuntamento per il fine settimana”.

