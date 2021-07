Zielinski arriva nel ritiro di Dimaro: ecco la sua prima richiesta

Zielinski arriva nel ritiro di Dimaro

Piotr Zielinski arriva nel ritiro di Dimaro è il primo dei big a cui era stato concesso dalla società un periodo supplementare di vacanza, dopo gli impegni con la sua Nazionale agli Europei. Secondo quanto riportato da Repubblica il giocatore avrebbe fatto subito una richiesta, ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Il polacco si è presentato di ottimo umore e ha chiesto di poter scendere subito in campo nel pomeriggio per un rapido saluto ai compagni di squadra e soprattutto per presentarsi di persona a Spalletti, con il quale peraltro aveva già avuto nelle scorse settimane dei contatti telefonici”.

