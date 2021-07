Il Torino è su Petagna, ma per il Napoli ci sarebbe già un’alternativa

Secondo Tuttomercatoweb, il Torino starebbe pensando ad Andrea Petagna, ma anche il Napoli avrebbe un’alternativa pronta.

Il calciomercato estivo continua e l’attaccante del Napoli Andrea Petagna avrebbe suscitato l’interesse del Torino. L’attaccante sembra essere infatti il primo obiettivo in caso di partenza di Andrea Belotti. In caso la trattativa andasse in porto, il Napoli avrebbe però un’alternativa: si tratta di Felipe Caicedo della Lazio.

Ecco quanto riporta Tuttomercatoweb:

“La Roma continua a pensare ad Andrea Belotti del Torino. Nome forte per l’attacco giallorosso, per il quale c’è il gradimento del tecnico Jose Mourinho. Palla al Torino che nelle prossime settimane proverà ad intavolare nuovamente l’argomento rinnovo. Intanto i granata studiano soluzioni alternative: al vaglio c’è Andrea Petagna del Napoli. Napoli che in caso di cessione di Petagna potrebbe pensare a Felipe Caicedo della Lazio. Su Caicedo resiste anche l’interessamento dell’Inter e piace in Arabia Saudita. Manovre in attacco. Napoli, Torino, Lazio, Roma e Inter attenti alle evoluzioni…”

