Verona espone i gioielli in vetrina: almeno due di loro nel mirino del Napoli

Il Corriere dello Sport focalizza l’attenzione sul match di domenica sera: Napoli – Verona. Veneti da non sottovalutare, le motivazioni sono ben chiare.

Tra Napoli e Verona è scontro a viso aperto, l’ultima volta che le squadre si sono incontrate, i veneti hanno trionfato con una grande performance.

Il Verona quest’anno ha vinto solo una volta nelle ultime dodici giornate, ma davanti alla squadra di Gattuso troverà le giuste motivazioni, ricordando l’energia che gli aveva permesso di rimontare sugli azzurri ottenendo un risultato di 3-1.

“Sarebbe un’importante rampa di lancio per esporre i gioielli in vetrina che hanno un certo valore di mercato adesso: da Faraoni a Zaccagni, in maniera particolare. Il trequartista, in gol un girone fa, è sempre nel mirino del Napoli. Il reparto del Verona poggia molto su di lui, visto che domani sera Barak dovrà scontare il turno di squalifica”.

