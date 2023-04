Corriere del Mezzogiorno – Raspadori, allenamento a parte: è l’unico centravanti disponibile e va preservato.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione riguardo la situazione in attacco del Napoli. Con Simeone fuori dai giochi, e Osimhen in forte dubbio, Giacomo Raspadori è l’unica risorsa di Spalletti. Nella giornata di ieri ha fatto discutere il suo allenamento a parte, ma il quotidiano ne spiega i motivi. Secondo la testimonianza, l’italiano non si sarebbe allenato con i compagni semplicemente per gestire i muscoli ed evitare sovraccarichi. Al momento è l’unico centravanti pienamente disponibile per la trasferta di Milano e, quindi, va preservato.

