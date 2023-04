Milan-Napoli, tifosi in protesta: parcheggi ospiti a prezzo folle

Milan-Napoli, tifosi in protesta per il caro parcheggi ospiti

Tifosi in protesta in vista della sfida Milan-Napoli di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro. Il motivo della protesta è il caro parcheggi settore ospiti, la società che gestisce i parcheggi del settore ospiti del Meazza ha stabilito un prezzo folle per la permanenza del veicolo: 42 euro!

Da ricordare che in occasione dei match di campionato con Inter e Milan, il prezzo era di 20 euro e già pareva abbastanza elevato. La stessa società, la Parkforfun di Venezia, ne aveva chiesti 9 per Cremonese-Napoli dell’ottobre 2022 allo stadio Zini. Parcheggi più economici si trovano nella zona dell’Ippodromo, ma il prezzo resta alto: 35 euro.

In tanti protestano e chiedono anche l’intervento del Prefetto di Milano: il prezzo esorbitante spingerebbe molti a non parcheggiare l’auto sotto l’ingresso ospiti, dove avvengono poi le operazioni di prefiltraggio, con conseguenze per l’ordine pubblico. Tutti i tifosi come anche quelli di ‘Milano Azzurra’ si chiedono – “L’Uefa ha stabilito il prezzo massimo del settore ospiti per la Champions League , è possibile che nessuno possa mettere un freno al costo del parcheggio?“

A riportare la notizia il sito di Milano Azzurra 1984

