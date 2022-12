Venerato: “Koulibaly non andrà mai all’Inter”

Le ultime sul possibile ritorno in Italia di Kalidou Koulibaly

Il futuro di Milan Skriniar all’Inter è incerto. Lo slovacco non ha dato ancora l’ok per il rinnovo e il club nerazzurro si sta guardando intorno. Uno dei nomi finiti nell’orbita Inter è quello dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly. Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai, rivela le ultime in merito al Tg Sport.

Queste le sue parole:

“Kalidou Koulibaly non sarà mai dell’Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio ( in primis) e scelta di vita (mai contro il Napoli) rendono impossibile la trattativa”.

Fonte foto: Instagram @kkoulibaly26

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formisano: “Divertente la maglia di Natale, altre sorprese nel corso della stagione”

UFFICIALE – Biglietti per Napoli-Juventus, in vendita dalle 15.00: tutte le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici